Galatasaray için yurt dışından flaş bir iddia geldi. Takvim'in Senegal basınından derlediği habere göre Cimbom, son olarak Crystal Palace formasını giyen Cheikhou Kouyate'nin transferini bitiriyor. Haberde, Sarı-Kırmızılılar'ın Idrissa Gueye'de sorun yaşadıktan sonra bir başka Senegalli yıldız Kouyate'ye yöneldiği ve büyük oranda anlaşma sağlandığı belirtildi. Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki futbolcunun şu anda bonservisi elinde. Galatasaray yönetiminden Senegal basınının iddialarıyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir açıklama henüz gelmedi. Belçika'da FC Brüssel'in altyapısında Avrupa'ya adım atan Kouyate 2008 yılında bedelsiz olarak Anderlecht'e transfer oldu. KV Kortrijk'ta kiralık olarak forma giydikten sonra 2014 yılında 7.5 milyon Euro karşılığında West Ham'a transfer olan Senegalli futbolcu performansıyla Premier Lig'de ses getirdi. Kouyate 2018 yılında ise 10.7 milyon Euro bonservis bedeliyle Crystal Palace'a transfer oldu. Premier Lig'de 258 maçta forma giyen tecrübeli yıldız 14 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. 6 numara pozisyonunda ve savunmanın ortasında görev yapabilen Cheikhou Kouyate geçtiğimiz sezon Crystal Palace formasıyla 31 maçta oynarken takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.