Galatasaray transfer haberi: Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Seferovic'in ardından bir forvet takviyesi daha yapmayı planlıyor. Bu bağlamda Galatasaray'da gündeme gelen isim ise Christian Kouame oldu. İşte detaylar...

Hücumda Haris Seferovic'in yanına bir isim daha arayan Galatasaray'da, Fiorentina'dan Christian Kouame gündeme geldi. Daha önce de Fildişi Sahilli forvet için yoklama yaparak fiyat soran sarı-kırmızılılar, bu kez harekete geçme kararı aldı. 24 yaşındaki oyuncuyu opsiyonlu kiralamak isteyen Cimbom, önümüzdeki günlerde Fiorentina'ya teklifini yapacak. Geçen sezon Anderlecht'te kiralık forma giyen Christian Kouame, 35 maçta, 13 gol, 7 asistlik performans gösterdi. Genç oyuncunun transferinde Galatasaray'ın rakibi Anderlecht olacak.

GÖRÜŞME 30 TEMMUZ'DA

Belçika ekibi geçen sezon performansından memnun olduğu Kouame'yi yeniden kadrosuna katmak istiyor. Real Madrid'den Jovic'i alan Fiorentina'nın da 24 yaşındaki oyuncu için teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ifade ediliyor. Avusturya kampında 30 Temmuz Cumartesi günü Fiorentina'yla karşılaşacak sarıkırmızılılar, İtalyan ekibinin yetkilileriyle pazarlık masasına oturacak. 1.85 boyundaki golcü daha önce Genoa ve Cittadella'da oynadı. Kouame'nin Fiorentina'yla 2024'e kadar sözleşmesi var.