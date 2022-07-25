Yeni sezon öncesi stoper transferi yapmak isteyen Trabzonspor ve Galatasaray, Lyon forması giyen Jerome Boateng'i gündemine almıştı. Tecrübeli stoper geleceğine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Kicker'da yer alan habere göre 33 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor ve Galatasaray'dan gelen transfer tekliflerini reddetti.

BOATENG'DEN TRANSFER SÖZLERİ

İşte Boateng'in geleceğine yönelik yaptığı açıklamalar:

"Şu anda normal bir şekilde sezona hazırlanıyorum. Sonunda tam bir hazırlık yapabildiğim için mutluyum, kendimi çok iyi hissediyorum, formdayım ve çok motiveyim. Benim için geçen yıldan çok farklı bir başlangıç durumu. Kendimi formda hissediyorum ve yüksek seviyede oynayabileceğimi biliyorum. İyi antrenman yaptığın sürece 30 ya da 33 yaşında olman önemli değil. En iyilerle yarışmaya devam etmek istiyorum ve önümde birkaç güzel yıl var.

Henüz somut bir planım yok. Amerika Birleşik Devletleri her zaman ilgi çekicidir, ancak kendimi bu yıl veya gelecek yıl orada görmüyorum. Almanya'ya dönüş mü? Konu kapalı değil. Avrupa'da birçok şeyi hayal edebiliyorum. Almanya onlardan biri, çünkü harika takımları ve harika taraftarları olan harika bir lig."