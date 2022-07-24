Geçtiğimiz sezon Fransa'nın Lorient kulübünden kiralanan Umut Bozok, Kasımpaşa forması ile akılda kalıcı bir performans sergiledi. Süper Lig'de çıktığı 38 maçta 20 gol ve 7 asist yapan golcü oyuncu, Galatasaray ile adı anılmıştı. Gol krallığını zirvede tamamlayan Bozok'un menajeri Galatasaray iddiaları hakkında konuştu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ligin başlamasına 2 hafta kala, girişimlere hız verildi.

Şu ana kadar 5 oyuncuyu renklerine bağlayan sarı kırmızılılar, 6 transfer daha yapmayı düşünüyor. Teknik direktör Okan Buruk, takviye istediği bölgeleri yönetime iletti.

2 orta saha transferinin yanı sıra, stoper, kanat forvet, 10 numara ve santrfor alınması planlanıyor.

UMUT BOZOK İDDİASI ORTAYA ATILMIŞTI

Galatasaray'da forvet bölgesi için ismi geçen futbolculardan biri de Umut Bozok'tu... Spor Toto Süper Lig'in son gol kralı Umut'un tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı iddia edilmişti.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Umut Bozok'un menajeri Galatasaray iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fotomac.com.tr'den Kemal Tamtürk'e konuşan Olivier Davo, "Umutun geleceğiyle ilgili her şey iyi gidiyor. Profesyonel bir şekilde ilerliyoruz. Geleceğine ilişkin durum yakında netleşecek. Ancak size açıkça söylemem gerekirse Galatasaray, ligin gol kralı ile hiç ilgilenmedi." ifadelerini kullandı.