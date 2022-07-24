Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip diğer yandan transfer harekatını hızlandırdı. Son olarak Seferovic ve Dubois'yi kadrosuna katan Aslan, orta sahaya da takviye yapmak istiyor. Galatasaray, Celta Vigo başkanı ile anlaşmazlık yaşayan Deniz Suarez'e çubuklu formayı giydirmek istiyor. İşte haberin detayları. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Sarı kırmızılılar yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da tamamladı. Galatasaray, çalışmalarına İstanbul'da devam ediyor. Avusturya kampında oynanılan hazırlık karşılaşmalarında alınan olumsuz sonuçlar Okan Buruk'u harekete geçirdi. Yönetime transfer listesini sunan Buruk, orta saha bölgesine acil takviye istedi.

İSPANYOLLARDAN SUAREZ İDDİASI

İspanyol basını AS'a göre, Galatasaray Denis Suarez ile ilgileniyor. Suarez'in menajeri Oscar Grau, Galatasaray ile temaslarda bulundu. Galatasaray'ın önceliği Evander olsa da Suarez için sarı kırmızılı yönetim girişimlerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz sezon Celta Vigo formasıyla İspanya LaLiga'da 38 karşılaşmada görev aldı. İspanyol orta saha 2021-2022 sezonunda 4 gol 5 asistlik performans sergiledi. Barcelona forması ile kupalar kazanan Suarez, 71 kez Katalan ekinin formasını terletti. Denis Suarez Mancester City, Barcelona, Arsenal , Villareal, ve Celta Vigo formalarını giydi. Suarez'in İspanyol ekibinde 30 Haziran 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.