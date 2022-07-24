Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yönetim, Okan Buruk'un talebi doğrultusunda orta saha arayışlarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar, 6 numara pozisyonu için birçok futbolcuyla temas halindeydi. Cimbom'un gündemine bu sefer dünyaca ünlü bir yıldız geldi. Fransız basınının haberine göre, Aslan, Tottenham'ın 25 yaşındaki oyuncusu Tanguy Ndombele için devreye girdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları dört bir koldan sürüyor. Yönetim, Okan Buruk'un talebi doğrultusunda orta saha arayışına geçmişti.

Görüşmelerini büyük bir titizlikle yürüten sarı kırmızılılı idarecilerin gündemine sürpriz bir isim geldi.

Orta saha bölgesi için birçok adayla temas halinde olan Cimbom, Tottenham'da forma giyen Tanguy Ndombele için harekete geçti.

Fransız basınında yer alan habere göre, sarı kırmızılıların, 25 yaşındaki yıldız oyuncu için bilgi aldığı kaydedildi.

Galatasaray'ın, Fransız futbolcuyu kiralama seçeneğini değerlendirdiği aktarıldı.

İngiliz temsilcisi Tottenham'ın ise Ndombele için gelen tekliflere açık olduğu ancak büyük bir yatırım yaptığı orta sahayı ucuza bırakmayı düşünmediği ifade edildi.

Ndombele, geçen sezonun ikinci yarısında Lyon'a kiralanmıştı. Geçen yıl toplamda 30 maça çıkan Ndombele, 3 gol ve 3 asistle oynadı.

1.81 boyundaki yıldızın güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

Ndombele kariyerinde, Amiens ve Guingamp U19 takımlarında forma giymişti.

Ndombele, Fransa Milli Takım'ında da 7 mücadelede boy gösterdi.

Tottenham'la sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan orta saha için 2019 yılında 60 milyon Euro bonservis ücreti ödenmişti.