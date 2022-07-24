Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nef Stadyumu'nda oynanan ve sarı-kırmızılı ekibin 2-1'lik skorla kazandığı Kasımpaşa maçı sonrası transfer konusunda açıklamalarda bulundu. Buruk, Grillitsch ile görüştüklerini ancak kafalarına soru işaretleri olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nef Stadyumu'nda oynanan ve sarı-kırmızılı ekibin 2-1'lik skorla kazandığı Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

"Öncelikle çok heyecanlandım ilk maçım olacağı için. Hazırlık maçı da olsa, taraftarımız burayı sanki bir resmi maçmış gibi gösterdi. Teşekkür etmek istiyorum. İlk yarı belki yorulduğumuz, istediklerimizi yapamadığımız zamanlar oldu. İkinci yarı top bize döndü. Değişiklikleri yapınca topun da hakimiyetini adlık. Birbiriyle yeni oynayan oyuncular için önemli bir sınavdı. Daha iyisini yapmaya çalışacağız.

Aramıza yeni katılan oyuncular olabilir. Başkanımız ve yönetimimiz inanılmaz bir çaba sergiliyor. İnşallah yeni sezona hazır olacağız. Transfer özel bir iştir. Ancak maalesef medyada bir sürü transfer haberi görüyoruz. Bu durum da hoşumuza gitmiyor. Bugünkü maça baktığımızda belli yorgunluklar gördük. Bu maç bizim için iyi bir ölçü oldu. Yorgunluklar olacak ama ligin ilk maçına tamamen hazır olarak çıkacağız.

Grillitsch ile görüştük ama bizim de soru işaretlerimiz var. Bir takımla çalışmıyor. İlk düşündüğümüz isimlerden biri değil. Daha hazır, daha direkt oyuncular üzerinde duracağız.

Ali Akman ile ilgili düşüncemiz olmuştu. Kulüple görüşmeler oldu ama şu anda net bir şey yok."