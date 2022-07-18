Seferovic'te yeni gelişme!
G.Saray'da 2 futbolcu sakatlandı
18 TEMMUZ DÖVİZ KURLARI NE KADAR?
Florian Grillitsch kimdir, kaç yaşında? Florian Grillitsch nereli, hangi takımlarda oynadı?
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Transferde flaş gelişme! Hocası Pedro'ya veda etti Transferde flaş gelişme! Hocası Pedro'ya veda etti 15:34
G.Saray'da 2 futbolcu sakatlandı G.Saray'da 2 futbolcu sakatlandı 14:37
F.Bahçe Kiev'e hazırlanıyor F.Bahçe Kiev'e hazırlanıyor 14:33
F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu! F.Bahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu! 14:00
⚽PARDUBICE - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE ⚽PARDUBICE - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE 13:58
Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman? 13:43
Daha Eski
Kim Min Jae'nin rotası değişti! Kim Min Jae'nin rotası değişti! 12:45
İşte Cimbom'un Harit için teklif ettiği bonservis İşte Cimbom'un Harit için teklif ettiği bonservis 12:13
G.Saray'da flaş Yunus Akgün kararı! G.Saray'da flaş Yunus Akgün kararı! 12:00
G.Saray'ın gençleri konuştu! G.Saray'ın gençleri konuştu! 11:54
Rosier'den Sergen Yalçın sözleri Rosier'den Sergen Yalçın sözleri 11:43
Gomis’e sürpriz talip! Yeni adresi... Gomis’e sürpriz talip! Yeni adresi... 11:27
SON DAKİKA