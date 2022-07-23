Yeni sezon öncesi orta saha takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, transfer gündemine Florian Grillitsch'i almıştı. Yıldız futbolcudan, sarı kırmızılılara müjdeli haber geldi. Avusturyalı yıldızın, bir süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu Brighton ile anlaşma sağlayamadığı belirtildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Florian Grillitsch transferine flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı kırmızılılara, bonservisi elinde olan ve transfer görüşmelerinde bulunan Avusturyalı oyuncudan müjdeli haber geldi.

The Daily Telegraph muhabiri Mike McGrath'in verdiği bilgiye göre, Brighton, Florian Grillitsch ile anlaşma sağlayamadı.

26 yaşındaki orta saha bir süredir İngiliz ekibiyle temas halindeydi.

Haberde, hem kulüp hem de oyuncunun diğer seçenekleri değerlendireceği ifade edildi.

1.87 boyundaki futbolcu, geçen sezon Hoffenheim formasıyla 18 karşılaşmada görev almıştı.

Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 16 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.