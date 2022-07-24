Galatasaray'da hem transfer çalışmaları hem de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, beşinci hazırlık maçında Nef Stadyumu'nda Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
GALATASARAY – KASIMPAŞA İLK'LER
Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Sergio Oliveira, Berkan, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Gomis
Kasımpaşa: Erdem, Bruma, Sadık, Hadergjonaj, Petretta, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Bahoken
GALATASARAY – KASIMPAŞA GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:00'de başlayacak olan Galatasaray - Kasımpaşa maçı Smart Sport'dan canlı olarak yayınlanacak.