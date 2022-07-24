Yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Galatasaray, taraftarının önünde Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'da hem transfer çalışmaları hem de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, beşinci hazırlık maçında Nef Stadyumu'nda Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

GALATASARAY – KASIMPAŞA İLK'LER

Galatasaray: Muslera, Omar, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Sergio Oliveira, Berkan, Emre Akbaba, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Gomis

Kasımpaşa: Erdem, Bruma, Sadık, Hadergjonaj, Petretta, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Bahoken

GALATASARAY – KASIMPAŞA GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayacak olan Galatasaray - Kasımpaşa maçı Smart Sport'dan canlı olarak yayınlanacak.