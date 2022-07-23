Galatasaray'da yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları hız kazandı.
Sarı kırmızılılar, Okan Buruk'un talebi sonrası orta saha arayışına geçmişti.
Bu doğrultuda Cimbom'un transfer hedefinde, İtalya'da Roma forması giyen Amadou Diawara bulunuyordu.
Ancak transferde beklenmedik bir gelişme yaşandı.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, 25 yaşındaki Gineli oyuncunun transferini veto ettiği belirtildi.
Okan Buruk'un bu kararının ardından yıldız orta sahanın sarı kırmızılıların gündeminden çıktığı ifade edildi.
Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Diawara, geçen sezon sadece 8 karşılaşmada görev yapmıştı.