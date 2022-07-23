GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Amadou Diawara'ya Okan Buruk'tan onay çıkmadı!

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda orta saha arayışlarına devam ediyor. Cimbom'un transfer gündemine İtalya Ligi takımlarından Roma'da forma giyen Amadou Diawara'yı aldığı belirtilmişti. Ancak bu transfere Okan Buruk'tan vize çıkmadı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.07.2022- 14:35 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022- 15:48