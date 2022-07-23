Bir yandan Florian Grillitsch'i bitirmek için görüşmeleri sürdüren Galatasaray, diğer yandan Avusturyalı oyuncunun alternatifini arıyordu. 26 yaşındaki orta sahayla imza parasında bir türlü anlaşamayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Lyon'da buldu. Fotomaç'ın haberine göre Leo Dubois transferinde Fransız ekibiyle iyi ilişkiler kuran Galatasaray yönetimi, Thiago Mendes'i de gözüne kestirdi. 30 yaşındaki Brezilyalı orta sahayı transfer etmek için çalışmaların başladığı öğrenildi. 2019'da Lille'den 22 milyon Euro'ya kadroya katılan Mendes, Lyon'un önemli parçalarından biri haline geldi.

YILDIZI LILLE'DE YILDIZI PARLADI!

Fransız ekibinin ilk etapta Thiago Mendes'i göndermeye sıcak bakmadığı öğrenilse de Aslan'ın bu transferde girişimlerini sürdüreceği ifade ediliyor. Kariyerine Brezilya'da başlayan 30 yaşındaki oyuncu, Goias ve Sao Paulo formaları giydi. 2017'de Avrupa'ya ilk transferini 9 milyon euro karşılığında Lille'ye yapan tecrübeli oyuncu, ardından gösterdiği performansla piyasa değerini katladı. 2019 yılında Lyon'a transfer olan Mendes, Fransız ekibinde 108 karşılaşmaya çıktı. 1 gol ve 10 asistlik performans ortaya koydu. Brezilyalı yıldız, stoperde de görev yapabiliyor.

Lyon'da başarılı bir performans gösteren Mendes'in sözleşmesi 2025'te sona eriyor.