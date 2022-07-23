Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesislerinde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda oynanacak hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam etti
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Florya Metin Oktay Tesislerinde antrenmanlarına devam eden sarı kırmızılı ekip güne dinamik ısınmayla başladı. Aslan devamında 5'e 2 top kapma çalışması ile devam etti. | Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)
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Yayın Tarihi: 23.07.2022- 21:04
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.