Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Florya Metin Oktay Tesislerinde antrenmanlarına devam eden sarı kırmızılı ekip güne dinamik ısınmayla başladı. Aslan devamında 5'e 2 top kapma çalışması ile devam etti. | Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesislerinde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda oynanacak hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

