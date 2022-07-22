2022-2023 sezonunda Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da gündem santrfor hamlesine çevrildi. Sarı-kırmızılılar bu noktada Mohamed ve Diagne ayrılığının ardından Seferovic'i kadrosuna katmıştı. Teknik direktör Okan Buruk son yaptığı açıklamada, "Farklı bir forvet daha kadromuza katmak istiyoruz." İfadelerinde bulunmuştu. İşte sarı-kırmızılıların gündemindeki o isim ve detaylar...
Galatasaray'da Mohamed ve Diagne ayrılığının ardından Seferovic takviyesi yapıldı. Sarı-kırmızlılarda ayrıca bir forvet takviyesi daha yapılacak. Bu noktada Frankfurt'a transfer sürecinde adı Galatasaray ile anılan Ali Akman için kiralama teklifinde bulunulacağı iddia edildi. Transfermarkt'in haberine göre bu gelişmede Ayhan Akman başrolde görev alacak.
Galatasaray, Ali Akman'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman Galatasaray kadrosuna katılırsa kuzenleri Hamza Yiğit ve Efe ile beraber sarı kırmızılı formayı giyecek.
ALİ AKMAN'IN HOLLANDA PERFORMANSI
Nijmegen formasıyla 32 maçta görev alan Ali Akman bu maçlarda 6 gol kaydetti.