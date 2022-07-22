Galatasaray'da Ali Akman sesleri! Ayhan Akman...

2022-2023 sezonunda Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da gündem santrfor hamlesine çevrildi. Sarı-kırmızılılar bu noktada Mohamed ve Diagne ayrılığının ardından Seferovic'i kadrosuna katmıştı. Teknik direktör Okan Buruk son yaptığı açıklamada, "Farklı bir forvet daha kadromuza katmak istiyoruz." İfadelerinde bulunmuştu. İşte sarı-kırmızılıların gündemindeki o isim ve detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.07.2022- 10:42