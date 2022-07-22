Galatasaray'da Cenk Özkaçar gelişmesi! Transfer...

Adı son dönemlerde Galatasaray ile anılan Cenk Özkaçar için transferde flaş gelişme yaşandı. Fransız ekibi Lyon Cenk için 5 milyon Euro talep edince sarı-kırmızılılar geri adım attı.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.07.2022- 14:13