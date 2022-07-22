Galatasaray'da Cenk Özkaçar gelişmesi! Transfer...
Adı son dönemlerde Galatasaray ile anılan Cenk Özkaçar için transferde flaş gelişme yaşandı. Fransız ekibi Lyon Cenk için 5 milyon Euro talep edince sarı-kırmızılılar geri adım attı.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 22.07.2022- 14:13
Fanatik'in haberine göre 21 yaşındaki stoper için 5 milyon Euro bonservis bedeli istendiği ortaya çıktı.
Fakat bu rakam, Sarı-Kırmızılı kulübe yüksek gelince görüşmeler başlamadan sona erdi.
Genç futbolcunun, Lyon ile 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor.
Cenk, 2020 yılında 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Altay'dan, Lyon'a transfer oldu.