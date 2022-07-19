Galatasaray Padubice maçı - CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Pardubice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Hazırlık maçı)

2022-2023 sezonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, 4. hazırlık maçında Pardubice ile kozlarını paylaşacak. Okan Buruk yönetiminde Sturm Graz, Mol Fehervar ve Sigma Olomouc ile hazırlık maçı yapan Galatasaray'da yeni transferlerin ve gençlerin performansı merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Pardubice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.07.2022- 10:30 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022- 10:30