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Galatasaray Padubice maçı - CANLI İZLE 📺 | Galatasaray - Pardubice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Hazırlık maçı)
2022-2023 sezonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, 4. hazırlık maçında Pardubice ile kozlarını paylaşacak. Okan Buruk yönetiminde Sturm Graz, Mol Fehervar ve Sigma Olomouc ile hazırlık maçı yapan Galatasaray'da yeni transferlerin ve gençlerin performansı merak ediliyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Galatasaray - Pardubice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 13. sırada tamamlayarak hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray, yeni sezonda Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk hedefliyor. Sarı Kırmızılı ekibin çıkacağı 4. hazırlık maçı olan Pardubice karşılaşması için heyecanlı bekleyiş sürerken; futbolseverler Pardubice - Galatasaray maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağını sorguluyor. İşte Pardubice - Galatasaray mücadelesinin detayları...
GALATASARAY - PARDUBICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Pardubice - Galatasaray maçı 19 Temmuz Salı günü saat 20:00'de oynanacak ve karşılaşma Spor Smart kanalından naklen yayınlanacak.