Geçen sezonu 13. sırada tamamlayarak büyük hayal kırıklığına neden olan Galatasaray'da değişim rüzgârları devam ediyor. Yeni teknik direktör Okan Buruk, selefi Domenec Torrent'in izlerini tamamen sildi ve takımı baştan aşağı değiştirdi. Kiralıktan dönen oyuncular ve yapılan transferlerle birlikte ilk 11'de 7 yeni futbolcu görev alacak. Şu ana kadar Abdülkerim, Kazımcan, Sergio Oliveira, Seferovic ve Leo Dubois'i kadrosuna katan Cimbom, 6 ve 10 numaralara da yıldız düzeyinde transfer gerçekleştirerek forvet ve stoper hattı için kulübesini güçlendirecek.



MARCAO'NUN GÖREVİ ABDÜLKERİM BARDAKCI'YA

Fotomaç'ın haberine göre sağ beki Fransız Leo Dubois'e teslim edecek Okan Buruk, Marcao'nun boşluğunu şimdilik Abdülkerim Bardakcı ile dolduracak. TaylanBerkan ikilisi yerine ilk olarak Portekizli Sergio Oliveira transfer edildi ve Avusturyalı 6 numara Florian Grillitsch için uğraşılıyor. 10 numaraadayları ise Evander ve Amine Harit. Kiralıktan dönen Yunus Akgün sağ açığın bankosu olurken Diagne ve Mohamed'in gönderildiği ileri uçta Seferovic görev yapacak. Geçen sezonki kadrodan sadece Muslera, Nelsson, Van Aanholt ve Kerem yerlerini koruyabildi.