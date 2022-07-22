Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı ekip, sağ bek takviyesi için Lyon'dan Leo Dubois'i kadrosuna dahil etti. Fransız basını, Galatasaray'ın yeni oyuncusu için flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Galatasaray'ın yeni sağ beki Leo Dubois, önceki gece geç saatlerde İstanbul'a inmişti. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanan Fransız sağ bekin havalimanındaki coşkulu halleri dikkatlerden kaçmadı. İlgiden memnun olan ve mutluluğu gözlerinden okunan 27 yaşındaki oyuncu, yaptığı açıklamada, "Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok gururluyum. Taraftarların ilgisi nedeniyle gerçekten çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Fotomaç'ın haberine göre Lyon'dan transfer edilen Dubois'in karşılaması Fransa'da da yankı buldu. Fransız basını, 27 yaşındaki savunmacı için yapılanı 'çılgınlık' olarak yorumladı. RMC Sport, "Dubois, bir rock yıldızı gibi karşılandı. İstanbul'da inanılmaz atmosfer" ifadeleriyle haberi verdi. Bir kanalda transferi değerlendiren yorumcular ise, "Bu fiyata çok iyi bir hamle, bir lastik parası bile değil. İnanılır gibi değil" sözleriyle Dubois hamlesini olumlu buldu.