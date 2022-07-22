Galatasaray transfer haberi: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı ekipte gündem orta saha transferi. Galatasaray'ın 6 numara transferi için Lyon forması Thiago Mendes'le ilgilendiği ifade edildi. İşte detaylar...

Fransıa'nın en önemli kulüplerinden biri olan Lyon'dan Leo Dubois'i transfer eden Galatasaray'da gözler 6 numara transferine çevrilmiş durumda. Sarı-Kırmızılı yönetimin Lyon formasını giyen bir başka yıldızla daha temas halinde olduğu belirtiliyor.

TAKIMIN ÖNEMLİ PARÇASI

Takvim'in haberine göre bu isim Thiago Mendes. Galatasaray yönetiminin bir süredir Brezilyalı ön liberonun transferi için çalışmalarda bulunduğu öğrenildi. Lyon'un 2019 yılında Lille'den 22 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Mendes takımın önemli parçalarından birisi. Lyon haziran ayında yıldız futbolcunun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmıştı. Bu nedenle Fransız kulübünün Mendes'i bırakmak istemediği gelen bilgiler arasında. Geçtiğimiz sezon 37 resmi maçta görev alan 30 yaşındaki futbolcu 2564 dakika sahada kalırken takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı. Lille formasıyla 71 maçta 4 gol atıp 8 asist yapan Thiago Mendes, 2019 yılından bu yana Lyon için ter döküyor.

108 MAÇTA 8 ASIST YAPTI

Lyon'da 108 resmi maçta oynayan Sambacı, 1 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. Galatasaray yönetiminin hem Fransız kulübü hem de Thiago Mendes ile pazarlıkları sürüyor. Sarı-Kırmızılılar kısa süre içinde resmi girişimlere başlayacak.