GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Schalke ile anlaşma tamam! Sırada Harit var

Galatasaray transfer çalışmalarına hız kazandırdı. Schalke'nin yıldız isimlerinden Amine Harit'i kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılı ekip görüşmelerde çıkmaza girmişti. Ancak Schalke tarafından büyük bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayı... | Galatasaray spor haberi (GS spor haberi)

Cimbom uzun süredir yapmayı planladığı 10 numara transferinde adım adım hedefe yaklaşıyor. Sarı-Kırmızılılar, Okan Buruk'un listesinde ilk sırada yer alan Amine Harit'te yaşanan yüksek maliyet nedeniyle geri adım atmak zorunda kalmıştı.

4 MILYON EURO

Alternatif isimlerle görüşmeye başlayan Sarı-Kırmızılılar'da flaş bir gelişme yaşandı. Takvim'in haberine göre Harit'in bonservisini elinde bulunduran Schalke'nin beklenen indirimi yaptığı ve tarafların 4 milyon euroya el sıkıştığı öğrenildi.

INDIRIM ISTENIYOR

Bu gelişme sonrasında Galatasaray yönetimi Faslı futbolcunun menajeriyle pazarlıklara yeniden başladı. Harit son yapılan görüşmede 4.2 milyon euro maaş talebinde bulunmuş, Sarı-Kırmızılılar ise verebilecekleri maksimum rakamım 3 milyon euro olduğunu iletmişti. Yönetim eğer maaş konusunda da istenen düzeye gelinirse bu transferi bitirecek.

LIGE YETIŞECEK!

Haftasonuna kadar yıldız futbolcunun menajeriyle son bir görüşme yapılacağı ve transferin artık olumluolumsuz sonuçlanacağı öğrenildi. Galatasaray 10 numara transferini mutlaka Süper Lig'e yetiştirmek istiyor. Eğer Harit defteri tamamen kapanırsa Evander Ferreira ve Gustavo Scarpa konusunda girişimlere hız verilecek.

