Galatasaray'da trasnfer çalışmaları sürüyor. M'Baye Diagne ve Mostafa Mohamed'i gönderen sarı kırmızılı ekip, Seferovic ve Dubois'i kadrosuna kattı. Aslan yeni sezon başlamadan önce kadroya 4 isim daha takviye yapmak istiyor. Galatasaray'ın ilgilendiği isimler Grillitsch, Bailly, Harit ve Dieng görünüyor. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un "Seferovic'in yanına değişik tipte bir forvet daha alacağız. Orta saha ile ilgili çalışmalarımız var, stopere de bir oyuncu alacağız" açıklamaları sonrasında gözler yönetime çevrildi. Listedeki yıldızlarla görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılarda, transferde direkt katkı verecek isimler ön plana alındı.

ALTERNATİFLİ LİSTE

Fotomaç'ın haberine göre Aslan'ın alternatifli bir transfer listesi var. Başta; bonservisi elindeki ön libero Grillitsch, Manchester United'dan Fildişi Sahilli stoper Bailly, Schalke'nin 10 numarası Harit, Bayer Leverkusen'den orta saha Amiri ve Marsilya'dan forvet Dieng sarı kırmızılıların hedefinde olan isimler. Ayrıca Benfica'dan kanat-forvet Embalo, Bologna'dan santrfor Arnautovic ve Palmeiras'tan 10 numara Scarpa da alternatif isimler arasında yer alıyor.

DIENG'DE RAKİP ÇOK

İkinci forvet adayı Marsilyalı Dieng konusunda Galatasaray'ın rakibi çok. Fransız spor gazetesi L'Equipe'e göre; Newcastle, West Ham ve Cim Bom'a ek olarak Freiburg da 22 yaşındaki Senegalli forvetle ilgileniyor.