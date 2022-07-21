Galatasaray transfer haberi: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı ekip, 10 numara transferi için harekete geçti. Galatasaray yönetiminin Evander transferini bitirmek için Danimarka'ya gideceği ifade edildi. İşte detaylar...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray , 10 numara pozisyonu için Brezilyalı futbolcu Evander ile görüşmelere başlamış ancak Danimarka kulübü Midtjylland'ın yüksek bonservis isteği süreci yavaşlatmıştı.

YÖNETİM DANİMARKA'YA GİDİYOR

Fanatik'in haberine göre Galatasaray, Evander transferi için Danimarka'ya çıkarma yapıyor. Pazarlıklarda son aşamaya gelinen Brezilyalı 10 numara Evander için Erden Timur, Midtjylland kulübü ile görüşmek için Danimarka'ya gidiyor. Sarı-kırmızılı ekip oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Evander'in güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak belirtiliyor.