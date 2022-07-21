Galatasaray hücum hattında değişikliğe gitti. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı ekip ön bölgede ilk olarak M'baye Diagne ile yollarını ayırmıştı. Aslan ardından Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'i Nantes'a kiraladı. Mohamed, transferden sonra sosyal medya hesabından herkesi duygulandıran bir veda paylaşımında bulundu. İşte o paylaşım... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da duygusal bir veda gerçekleşti. Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, Fransa'nın Nantes kulübüne kiralandı. Yıldız oyuncu transferden sonra sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Mısırlı golcü paylaşımında "Evimdeymiş gibi hissettirdiğiniz için teşekkür ederim. Burada olmak benim için büyük bir onurdu. Bu sezon kiralık olarak başka bir takımda oynayacağım. Sizin için en iyisini diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.

İŞTE MOHAMED'İN DUYGUSAL VEDA PAYLAŞIMI