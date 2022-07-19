2022-2023 sezonunda mutlak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, 4. hazırlık maçında Pardubice ile kozlarını paylaşıyor. Galatasaray - Pardubice maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY - PARDUBICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Galatasaray - Pardubice maçı Spor Smart kanalından naklen yayınlanıyor.
GALATASARAY - PARDUBICE MAÇI İLK 11'LERİ
Galatasaray: Okan, Omar, Nelsson, Emin, Kazımcan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Barış, Emre K, Oğulcan
Pardubice: Markovic, Rosa, Vlcek, Toml, Helesic, Janosek, Mares, Solil, Hlavaty, Lupac, Cerny