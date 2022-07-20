Galatasaray'da Nadiem Amiri sesleri!
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında Nadiem Amiri sesleri yükselmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda Harit transferinde mutlu sona ulaşılamazken Amiri için temaslar başladı.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 20.07.2022- 06:40
HOFFENHEIM'DA PARLADI
Kariyerine Mannheim altyapısında başlayan 25 yaşındaki Amiri, daha sonra Hoffenheim'a transfer oldu. Burada son derece başarılı bir performans göstererek piyasa değerini 22 milyon euro'ya kadar çıkartan yıldız, 2019'da 9 milyon euro'ya Leverkusen'e transfer oldu. 3 yılda 101 maça çıkan ve 8 gol, 17 asistlik performans gösteren Amiri, geçen yılı ise Genoa'da kiralık geçirdi. 12 maçta 2 asist yapmayı başardı