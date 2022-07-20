Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığıyla geçiren Galatasaray'da birçok oyuncu eleştirilerin hedefi haline gelimişti.



Bu isimlerden biri de Emre Kılınç'tı.



Sivasspor'dan transfer edilen oyuncu bir türlü istenen seviyeye ulaşamadı.



Ancak, Sarı kırmızılıların Avusturya kampında olumlu bir görüntü çizen Emre, Okan Buruk'un gözüne girdi.



Fanatik'in haberine göre, Okan Buruk yönetiminde yeni bir sayfa açan başarılı oyuncu, bir ara ismi gönderilecekler listesinde yer alsa da performansıyla öne çıkmayı başardı. Emre'nin takımda tutulacağı öğrenildi.