Galatasaray'da 10 numara operasyonu! Gustavo Scarpa ve Evander...
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında 10 numara arayışı devam ediyor. Listeye birçok oyuncu eklenirken son olarak Evander ve Scarpa ismi öne çıktı. İşte transferdeki son detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 20.07.2022- 06:40 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022- 06:50
CANLI OLARAK SEYREDİLDİ
Yönetim uzun süredir gündemde yer alan Evander Ferreira için Midtjylland'a yeni bir teklif yaptı. Galatasaray'ın Brezilyalı yıldız için Danimarka kulübüne 600 bin Euro kiralama bedeli ve bonuslarla 4.6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu önerdi. Ayrıca iki yetkilinin dün oynanan Midtjylland-AEK Larnaca maçını canlı olarak izlediği, ardından da Evander ile görüştüğü ifade edildi. Sarı- Kırmızılılar ayrıca Brezilyalı yıldızla ilgili olumsuz yanıt gelme ihtimaline karşın Palmeiras formasını giyen Gustavo Scarpa'yı yeniden gündemine aldı. Yaklaşık 1 ay önce listede bulunan Brezilyalı futbolcudan yüksek maliyet nedeniyle vazgeçilmişti.
16 GOLE KATKIDA BULUNDU
Ancak alınan bilgilere göre Scarpa yeniden Galatasaray'ın sıcak gündeminde bulunuyor. Yönetimin 31 Aralık tarihinde sözleşmesi bitecek olan Sambacı için kısa süre içinde Palmeiras'lı yetkililer ile görüşmesi bekleniyor. Scarpa 2022 yılında 36 maçta 8 gol atıp 8 asist yaptı