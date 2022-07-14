GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Fransız kancası!

Son dakika transfer haberi: Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da takımda kalacak isimlerde merak edilmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda özellikle 4 milyon dolar verilerek bonservisi alınan Mostafa Mohamed'e Fransız ekibi Toulouse talip oldu. İşte son detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.07.2022- 06:40