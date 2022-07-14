Galatasaray, 1 Temmuz'da Zamalek'e 4 milyon dolar ödeyerek Mostafa Mohamed'in bonservisini aldı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Fransız kancası!
Son dakika transfer haberi: Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da takımda kalacak isimlerde merak edilmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda özellikle 4 milyon dolar verilerek bonservisi alınan Mostafa Mohamed'e Fransız ekibi Toulouse talip oldu. İşte son detaylar...
Bunun üzerine golcü futbolcuyu bir süredir takip eden Toulouse harekete geçti.
Sarıkırmızılı ekip, Mohamed için 10 milyon euro fiyat çekerken Fransız yöneticilerin, rakamı 7 milyon euro'ya çekmek için görüşmeleri sürdürdüğü ifade edildi.