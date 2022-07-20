Galatasaray, Haris Seferovic'i Benfica'dan 1 yıllığına kadrosuna kattı. Anlaşmada 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu da bulunuyor. İsviçreli golcü imzayı attıktan sonra kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE SEFEROVIC'İN SÖZLERİ:

Çok güzel şehirdeyim. Galatasaray gibi çok büyük bir kulüpteyim. Gururluyum. Galatasaray'ın ne kadar büyük kulüp olduğunu herkes biliyor. Çılgın bir taraftarı var. Galatasaray her zaman şampiyonluğa oynar. Elimden geleni yapacağım. Öncelikle ev bulduktan sonra adapte olacağım. Sonra da antrenmanlara ve maçlara odaklanacağım. İstanbul'a geldiğim gece çok çılgıncaydı. Daha önce Türkiye'de maç yaptım. Harika bir atmosfer vardı. Stadın full olacağı zamanda neler olacağını tahmin edebiliyorum. Bir Boşnak olduğum için Müslümanım. İslamı temsil eden bir sembol olduğu için bunu yaptırmak istedim. En sevdiğim dövme.