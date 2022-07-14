GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Orta sahaya Amadou Diawara harekatı! Fredrik Midtsjö...

Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, Paris Saint-Germain (PSG) ile 1 yıl sözleşmesi kalan Idrissa Gueye'yi listesine almıştı. Senegalli yıldızın transferi sekteye uğrarken, sarı-kırmızılıların Roma'da bonservisi bulunan Amadou Diawara için devreye girdiği belirtildi. İtalyan ekibinin 8 milyon Euro beklentisi bulunduğu ve Cimbom'un bu transfer için 5 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği kaydedildi. Ayrıca Aslan'ın Fredrik Midtsjö'yle ilgilendiği de ifade edildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.07.2022- 06:40