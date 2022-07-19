Galatasaray yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında bir süredir gündemde olan Seferovic ile görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında bir süredir gündemde olan Seferovic ile görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.



İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:



Profesyonel futbolcu Haris Seferovic'in 2022-2023 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır.