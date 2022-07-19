Galatasaray yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında bir süredir gündemde olan Seferovic ile görüşmelerin başladığını KAP'a bildirdi.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Profesyonel futbolcu Haris Seferovic'in 2022-2023 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Profesyonel futbolcu Haris Seferovic'in 2022-2023 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/vP49NMfOmZ— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 19, 2022