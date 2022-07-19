Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Çekya temsilcisi Pardubice ile karşı karşıya geldi. 0-0 biten hazırlık maçından sonra sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk kamp sürecine dair açıklamalarda bulundu. Buruk, "Seferovic çok kaliteli ve yüksek seviyede bir oyuncu. Burada hazır hale getireceğiz. Herhangi bir sakatlığı yok. Zaten milli takımda da oynadı. Portekiz'e karşı attığı golle kazanmışlardı." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, Çekya temsilcisi Pardubice ile karşı karşıya geldi. 0-0 biten hazırlık maçından sonra sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk kamp sürecine dair açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

4. maçımız oldu. Çok istediğimiz sonuçlar olmadı ama bu yükleme kampıydı. Önümüzde iki hazırlık maçı daha var. Bu süreçte bize katılacak arkadaşlarımız da olacak. Transferlerimiz devam edecek. Başkanımız ve yönetimimiz çok çalışıyorlar. İnşallah en kısa zamanda kadromuzu hazırlayacağız. Transferde çok çalışıyoruz. Kamp boyunca antrenmanklar ve gece saatlerinde yüksek tempo ile çalıştık. Seferovic çok kaliteli ve yüksek seviyede bir oyuncu. Burada hazır hale getireceğiz. Herhangi bir sakatlığı yok. Zaten milli takımda da oynadı. Portekiz'e karşı attığı golle kazanmışlardı.