Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Orta saha bölgesine mutlak takviye arayışında olan sarı kırmızılılar, gündemine sürpriz bir ismi aldı. Transferde birçok futbolcuyla temas halinde olan Cimbom, İskoçya Ligi takımlarından Glasgow Rangers'ta forma giyen Glen Kamara için devreye girdi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Sarı kırmızılılar, ligin başlamasına kısa bir süre kala orta saha arayışlarına devam ediyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, 6 numaraya takviyesi yapmak istiyor.

Birçok isimle temas halinde olan Galatasaray'ın gündemine bir futbolcu daha eklendi.

İngiliz medyasında yer alan habere göre, Cimbom, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayan Glasgow Rangers'ın yıldız orta sahası Glen Kamara'yı kadrosuna katma peşinde.

Sarı kırmızılıların 26 yaşındaki oyuncunun transferinde Brighton, Leipzig, Frankfurt ve Marsilya ile yarıştığı vurgulandı.

Galatasaray'ın, Finlandiyalı oyuncu için 8 milyon Sterlin'lik bir teklif sunduğu da kaydedildi.

Ancak Rangers'ın, Kamara'yı takımdan göndermeye sıcak bakmadığı ifade edildi.

1.83 boyundaki Kamara, geçen sezon 52 maçta görev aldı. Kamara, 52 karşılaşmada 4 gol ve 5 asistle oynadı.

Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan yıldız, kariyerinde Dundee FC, Colchester Utd ve Arsenal'in altyaş takımında da forma giydi.

Kamara, Finlandiya Milli Takım'ında da 46 karşılaşmada 1 gol attı.