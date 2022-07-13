TRANSFER HABERLERİ - Gueye olmadı! Galatasaray'a bedavaya Xeka geliyor

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında bir süredir gündemde olan Gueye konusunda olumsuz geri dönüş oldu. Bu gelişmenin ardından yönetim bonservisi elinde olan Xeka için harekete geçti. İşte detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.07.2022- 06:40