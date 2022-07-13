Galatasaray'ın orta saha için düşündüğü ilk isimlerden birisi olan Idrissa Gueye'nin transferi olumsuz sonuçlandı.
TRANSFER HABERLERİ - Gueye olmadı! Galatasaray'a bedavaya Xeka geliyor
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında bir süredir gündemde olan Gueye konusunda olumsuz geri dönüş oldu. Bu gelişmenin ardından yönetim bonservisi elinde olan Xeka için harekete geçti. İşte detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)
Galatasaray'ın orta saha için düşündüğü ilk isimlerden birisi olan Idrissa Gueye'nin transferi olumsuz sonuçlandı.
PSG ile 1 yıllık mukavelesi kalan Senegalli yıldız, ayrılmak için Fransız kulübünden 4 milyon euro'luk yıllık ücretini talep etti.
Ancak PSG Sportif Danışmanı Luis Campos, "Seni bonservis almadan serbest bırakabiliriz ama ücretini ödemeyi kesinlikle düşünmüyoruz" dedi.