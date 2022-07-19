G.Saray'ın yeni golcüsü Haris Seferovic'te flaş gelişmeler yaşandı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Seferovic'te sona gelindi!
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda özellikle santrfor konusunda gündemde Seferovic var. Sağlık kontrolünden problem çıkmayan İsviçreli golcü için imza an meselesi. İşte son detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)
Fotomaç'ın haberine göre geçen sezon 29 maç kaçırdığı gerekçesiyle sarı-kırmızılı ekibin tedbiri elden bırakmadığı İsviçreli golcü, bir kez daha sağlık kontrolünden geçti.
Kulüp doktoru Yener İnce, Lizbon'a giderek durumu yerinde takip etti.