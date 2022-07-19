Aslan, Sacha Boey'le yolların ayrılacak olması ve Omar Elabdollai'nin formsuzluğu sonrası Leo Dubois'le el sıkışmıştı.
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom piyasa değerini 150 milyon Euro'ya çıkardı! Leo Dubois ve Florian Grillitsch...
Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadroya katılması planlanan Leo Dubois ve orta saha Florian Grillitsch ile piyasa değerini 150 milyon Euro'ya çıkacak. İşte sarı-kırmızılılarda yaşanan son detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)
Lyon forması giyen ve 10 milyon euro'luk piyasa değeri bulunan Fransız oyuncuyu 2.5 milyon euro'ya ikna etmeyi başaran sarı-kırmızılılar, son derece düşük bir bedelle ligin en kıymetli sağ bekine sahip olacak.
SAMUEL'İ SOLLADI
Lyon'da kaptanlık yapan ve Fransız Milli Takımı'nda şans bulan Dubois, Süper Lig'de yer alan sağ bekleri solladı.