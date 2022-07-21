Galatasaray'da Sacha Boey Fransa yolcusu! Strasbourg...

Galatasaray'da geleceği belli olmayan Sacha Boey konusunda flaş gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızlılarda Dubois transferinin ardından ayrılığına kesin gözüyle bakılan Boey için Strasbourg kulübü 1.5 milyon Euro teklif etti. (GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.07.2022- 12:27 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022- 12:39