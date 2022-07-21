Galatasaray'da Sacha Boey Fransa yolcusu! Strasbourg...
Galatasaray'da geleceği belli olmayan Sacha Boey konusunda flaş gelişmeler yaşandı. Sarı-kırmızlılarda Dubois transferinin ardından ayrılığına kesin gözüyle bakılan Boey için Strasbourg kulübü 1.5 milyon Euro teklif etti. (GS SPOR HABERLERİ)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 21.07.2022- 12:27 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022- 12:39
Hürriyet'in haberine göre Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı ve Avusturya kampına götürmediği Sacha Boey'e talip çıktı. Fransız sağ beki ülkesinden Strasbourg transfer etmek isterken Ligue 1 ekibi Galatasaray'a 1.2 milyon euro teklif etti.
TEKLİFİ YÜKSELTTİLER
Sarı kırmızılılar, 21 yaşındaki oyuncu için 2 milyon euro isterken Strasbourg teklifini 1.5 milyon euroya yükseltti.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Sacha Boey, yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle istenen verimi sağlayamamıştı. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.
UYUM SORUNU YAŞIYOR
Fransız oyuncunun takımdan ayrılmak istediği de öne sürülürken Sacha Boey'un uyum sorunu yaşadığı belirtildi.