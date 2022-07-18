TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Amine Harit için Schalke 04'e teklif ettiği rakam belli oldu!

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın Amine Harit için Schalke 04'e teklif ettiği rakam belli oldu!

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda forvet arkası pozisyonuna takviye yapmak istiyor. Cimbom'un gündemine Schalke 04'te forma giyen Amine Harit gelmişti. Aslan'ın, 25 yaşındaki yıldız için teklif ettiği bonservis bedeli açıklandı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.07.2022- 12:14 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022- 12:53