GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Haris Seferovic transferinde yeni gelişme! Bizzat Portekiz'e gitti

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın her konuda anlaşmaya vardığı ve transferi için gün saydığı Haris Seferovic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce'nin İsviçreli golcü için Portekiz'e gittiği ve oyuncunun durumunu bizzat takip edeceği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.07.2022- 15:43 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022- 16:48