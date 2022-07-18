Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Haris Seferovic transferinde yeni gelişme! Bizzat Portekiz'e gitti
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın her konuda anlaşmaya vardığı ve transferi için gün saydığı Haris Seferovic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün doktoru Yener İnce'nin İsviçreli golcü için Portekiz'e gittiği ve oyuncunun durumunu bizzat takip edeceği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira ile resmi sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, transfer bombalarını teker teker patlatmaya hazırlanıyor.
Eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Cimbom, sağ bek transferi için Leo Dubois ile anlaşma sağladı.