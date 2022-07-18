Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.
TRANSFER HABERİ - Galatasaray’da Gomis’e sürpriz talip! İşte yeni adresi
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı takımın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna bedelsiz olarak kattığı Bafetimbi Gomis'e sürpriz talip çıktı. İran basınında, Galatasaray'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki golcü ile yolların ayrılacağı ve tecrübeli forvetin yeni takımının Sepahan olacağı ifade edildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Santrfor bölgesine Seferovic takviyesini yapan sarı-kırmızılı ekip, Mostafa Mohamed ve Gomis için de kararını verdi.
Galatasaray, iki forvetiyle yollarını ayırmak istiyor.