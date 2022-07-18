Galatasaray yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına Avusturya'da devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Sörloth çalımı!
Transfer haberi: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, forvet takviyesi için Seferovic'le söz kesmişti. Mohamed ve Gomis'le yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray için Almanya'dan flaş bir iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı ekibin, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Alexander Sörloth için girişimlere başladığı ifade edildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)
Sarı-kırmızılı ekip şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira'yı kadrosuna kattı.
Cimbom, sağ bek Leo Dubois, orta saha ise Florian Grillitsch ve forvet takviyesi için Haris Seferovic'le anlaşma sağladı.