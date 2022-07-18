TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Sörloth çalımı!

Transfer haberi: Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, forvet takviyesi için Seferovic'le söz kesmişti. Mohamed ve Gomis'le yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray için Almanya'dan flaş bir iddiası ortaya atıldı. Sarı-kırmızılı ekibin, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Alexander Sörloth için girişimlere başladığı ifade edildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)