Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da devam eden Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Idrissa Gueye'den sevindiren haber! PSG ve Campos...
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında bir süredir gündemde olan Idrissa Gueye'den sevindiren haber geldi. PSG, oyuncu ile yollarını ayırma kararı alarak transfere bir nevi yeşil ışık yaktı. (GS SPOR HABERLERİ)
Okan Buruk Avusturya'da oyuncularla bire bir özel ilgilenirken yeni sezon hücum planını kurguluyor.
Orta sahaya transfer isteyen Okan Buruk yönetime listesini iletti.