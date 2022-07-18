GALATASARAY HABERLERİ - Marcao'dan dikkat çeken Fatih Terim paylaşımı!

Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao'dan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi. Brezilyalı futbolcu, Fatih Terim ile görüntülü görüştüğü o anları paylaştı. (GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.07.2022- 20:35