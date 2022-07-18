Galatasaray'da flaş Yunus Akgün kararı!

Son dakika Galatasaray haberleri: 2022/2023 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, çalışmalarını Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla sürdürüyor. Şu ana kadar Sturm Graz, Mol Vidi ve Sigma Olomouc ile hazırlık maçı oynayan sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da yıldızlaşan ve yeni sezon öncesi takıma dahil olan Yunus Akgün ile ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.07.2022- 12:00