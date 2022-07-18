Transferde taarruza kalkan G.Saray, Abdülkerim, Kazımcan ve Oliveira'nın ardından Benfica forması giyen Haris Seferovic'le anlaştı.
Galatasaray'dan 3 bomba birden! Haris Seferovic, Florian Grillitsch ve Leo Dubois
Süper Lig'in yeni sezonu öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, transfer harekatı hız kazandı. Sarı-kırmızılılar, İsviçreli forvet Haris Seferovic'i kadrosuna katmak istiyordu. Cimbom, yıldız futbolcunun transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Aslan ayrıca sağ bek bölgesini Leo Dubois, orta sahayı ise Florian Grillitsch ile güçlendirecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Diagne'yi Karagümrük'e yollayan ve elinde Gomis ile Mohamed kalan sarı-kırmızılılar, hemen düğmeye basarak İsviçreli golcünün işini bitirdi.
Fotomaç'ın haberine göre, bir süredir 30 yaşındaki forvetin kulübü Benfica'yla temaslarını sürdüren Aslan, Portekiz ekibini kiralama konusunda ikna etti.