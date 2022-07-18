Galatasaray'a Mostafa Mohamed transferinde tazminat şoku!

Galatasaray'da Mostafa Mohamed ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Mısır Ligi takımlarından Zamalek, yıldız golcünün bonservisinde yaşanan gecikme ve belirlenen ücretin normalden daha az yatması sebebiyle sarı kırmızılıları şikayet etme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.07.2022- 16:47