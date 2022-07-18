Galatasaray'ın, geçtiğimiz günlerde bonservisini ödediği Mostafa Muhammed için flaş bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'a Mostafa Mohamed transferinde tazminat şoku!
Galatasaray'da Mostafa Mohamed ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Mısır Ligi takımlarından Zamalek, yıldız golcünün bonservisinde yaşanan gecikme ve belirlenen ücretin normalden daha az yatması sebebiyle sarı kırmızılıları şikayet etme kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Mısırlı yıldızın eski kulübü Zamalek, ödemenin gecikmesi ve belirlenen ücretten 200 bin dolar daha az yatması nedeniyle yasal işlem başlatacaklarını açıkladı.
Zamalek'in Futbol Genel Müdürü Amir Mortada Mansour, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: