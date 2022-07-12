Joao Pedro'da işler sarpa sardı.
Galatasaray'da Ayoze Perez sesleri! Transfer...
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılarda yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında sürpriz bir isim ön plana çıktı. Bir süredir Joao Pedro konusunda istediği sonuçları alamayan yönetim gündemine Leicester City'de forma giyen Ayoze Perez'i aldı. İşte son detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)
Joao Pedro'da işler sarpa sardı.
Galatasaray alternatif isimlere yöneldi.
Fotomaç'ın haberine göre bu isimlerden birisi de Leicester City'den ayrılmaya hazırlanan Ayoze Perez...