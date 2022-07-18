Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne transferini açıkladı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Senegalli futbolcunun Galatasaray'dan bir sezonluğuna kiralık olarak transfer edildiği belirtildi.
İşte Fatih Karagümrük'ün açıklaması:
"Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne'yi 1 sezonluğuna kadromuza kattık."
Öte yandan Galatasaray da Diagne'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedilğini açıkladı ve Diagne'ye veda etti.
Welcome to Karagümrük, Mbaye Diagne.— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) July 18, 2022
Karagümrük is delighted to announce the signing of striker Mbaye Diagne for the 2022-23 season. https://t.co/6ST9u2mKKm