Galatasaray'da bir türlü istenilen verimi gösteremeyen Mbaye Diagne için sarı-kırmızılılar ayrılığırı resmen açıkladı. Diagne'nin yeni takımı Karagümrük oldu.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne transferini açıkladı.



İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Senegalli futbolcunun Galatasaray'dan bir sezonluğuna kiralık olarak transfer edildiği belirtildi.



İşte Fatih Karagümrük'ün açıklaması:



"Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne'yi 1 sezonluğuna kadromuza kattık."



Öte yandan Galatasaray da Diagne'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedilğini açıkladı ve Diagne'ye veda etti.