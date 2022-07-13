Marcao'yu bonuslarla beraber 15 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya satan Galatasaray'da stoper arayışları sürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a 1.89'luk stoper! Facundo Garces...
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına tam gaz devam eden sarı-kırmızılılarda stoper bölgesine sürpriz bir isim aday gösterildi. Galatasaray, kariyerine Arjantin'in Colon takımında devam eden Facundo Garces için harekete geçti. İşte detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)
Marcao'yu bonuslarla beraber 15 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya satan Galatasaray'da stoper arayışları sürüyor.
Futbol direktörü Cenk Ergün'ün yüz yüze görüşme yaptığı Denayer'de maliyet sorunu yaşandı.
Menajerler tarafından önerilen Boateng'e ise soğuk bakmayan Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine yeni bir isim girdi.