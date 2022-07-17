Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray'dan çifte bomba! Leo Dubois ve Florian Grillitsch...
Yeni sezona Okan Buruk yönetiminde hazırlanan Galatasaray'da, transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılılar, hazırlık maçlarında alınan kötü sonuçların ardından transferde atağa kalktı. Bu doğrultuda Cimbom'dan, sağ bek ve orta saha hamlesi geldi. Galatasaray'ın Leo Dubois ve Florian Grillitsch ile el sıkıştığı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Cimbom, Okan Buruk ile sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istiyor.
Yeni sezon öncesi 2 hazırlık maçına çıkan Cimbom, bu mücadelelerden mağlubiyetle ayrıldı.