Galatasaray'dan çifte bomba! Leo Dubois ve Florian Grillitsch...

Yeni sezona Okan Buruk yönetiminde hazırlanan Galatasaray'da, transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılılar, hazırlık maçlarında alınan kötü sonuçların ardından transferde atağa kalktı. Bu doğrultuda Cimbom'dan, sağ bek ve orta saha hamlesi geldi. Galatasaray'ın Leo Dubois ve Florian Grillitsch ile el sıkıştığı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.07.2022- 19:53